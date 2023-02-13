東研信超今年營收續創高 預計3月下旬轉上櫃

電子檢測廠東研信超 (6840-TW) 即將在 3 月下旬上櫃，董事長吳仲超表示，儘管電子產業景氣相對弱，但客戶開案數量未減，今年將持續受惠 5G NR 及 Wi-Fi 6/6E 升級趨勢，營運可望逐季走揚，全年營收再度挑戰歷史新高。

東研信超從事電子產品檢測，主要提供 EMC、RF、Safety 等強制性檢測與其他客製化檢測服務，協助客戶產品通過法規要求，資本額約 2.3 億元，員工人數逾 500 人，大股東除自家人外，宜特 (3289-TW) 也持股約 11%。

展望後市，資深副總邱致清指出，公司部分營收來自筆電，但從全球前三大廠開案數量來看，機種數量並未減少，且由於公司為檢測實驗室，並不會受高庫存水位影響，反倒是舊機種若不好賣，客戶會推越多新機種吸引消費者，目前訂單能見度約 2.5-3 個月。

另外，東研信超也跨足工業電腦，如特規的鐵道、船舶與汽車等應用，已經啟動林口第一期廠區擴充，預計今年 5 月就可投產，7 月順利執行，且因應美中貿易戰，公司預期以台灣為發展重心，將在林口、龜山一帶擴充第二期產能，滿足 Wi-Fi、5G NR 需求。

東研信超預期，此次兩期總投資金額達 3 億元，第一期約 8000-9000 萬元，第二期也要 2.5 億元左右，尤其第二期規模相當大，幾乎是台灣現有產能提升 60-70%，約莫最快 2024 年底、2025 年初開始貢獻營收。

東研信超去年營收 8.88 億元，年增 7.7%，去年前三季稅後純益 1.16 億元，每股稅後純益 5.06 元，預計加入第四季後，將超越前年的 5.62 元，創下新高紀錄。

細分產品線，東研信超以測試及報告營收為大宗，占比達 68.1%，安規約 18%，國際市場約 13.9%。