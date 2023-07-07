長園科Q2營收1.38億元 改寫單季新高

鋰鐵電池廠長園科 (8038-TW) 今 (7) 日公佈 6 月營收 0.49 億元，月增 38.53%，年增 857.84%，第二季合併營收 1.38 億元，季增 34.41%，年增 557.14%，累計上半年營收新 2.41 億元，年增 540.83%；受惠半導體客戶需求強勁，長園科第二季營收改寫新猷，6 月、上半年也改寫同期新高。

長園科指出，全球各產業為落實 2050 年淨零排放、ESG 永續浪潮，多數國家早已符合國際環保趨勢，具備自給自足優勢的再生能源成為電力發展的主要核心，綠電成為各國產業內外銷的剛性需求。

長園科看好，隨著政府綠能布局持續擴展和企業綠電需求增加，綠電交易市場快速成長，有助長園科旗下儲能及不斷電系統業務。

長園科憑藉擁有超過 200 個國際發明專利，推動全球可再生能源整合利用的好手，目前除了原有市場外，也洽談儲能系統應用合作機會，看好儲能業務在政策推動下的營運成長動能，並履行 ESG 中對環境領域的承諾。

長園科將不斷持續投入研發，包含開發高性能電池材料、高能量密度鋰鐵電池芯製程與結構設計技術、高效率鋰鐵電池控制系統、整合新能源系統開發與設計，藉以提升研發實力與技術競爭力，並加速擴增鋰鐵電池產業應用範疇。