新機啟動拉貨 玉晶光6月營收11.57億元月增56%

蘋果光學元件供應鏈玉晶光 (3406-TW) 在新機種鏡頭 6 月開始出貨挹注之下，6 月營收躍升到 11.57 億元，爲 5 個月來新高，月增 56.96%，年增 0.39%；2023 年 1-6 月營收 59.94 億元，年減 4.18%。

同時，玉晶光 2023 年第二季營收 26.67 億元，季減 19.87%，年減 8.41%。

玉晶光董事長陳天慶上月在股東會後指出，下半年進入市場需求旺季，預估營收表現將優於上半年，全年營收將以超越 2022 年全年營收 192.15 億元爲目標。同時，玉晶光的新投資擴充產能計畫也順利，第二季已小量開出新產能，預計第三季完全開出原預估的增加的產能。

接下來第三季進入傳統旺季，如果客戶需求不變及工廠生產順利，營收應該會繼續往上，但最終結果還是要看實際的拉貨情形。

玉晶光 2023 年首季營收 33.28 億元，稅後純益 2.37 億元，每股純益 2.11 元。

同屬蘋果光學元件供應鏈的大立光 (3008-TW) 2023 年 6 月營收 26.96 億元，月增 2.64%，年減 20.54%；第二季營收爲 81.94 億元，爲 39 季以來低點，季減 10.31%，年減 15.3%；前 6 月營收 173.3 億元，年減 12.51%。

大立光將在 7 月 13 日召開法說會，公佈第二季財報，並釋出下半年展望。