君品暑期周末住房率衝上85% 擴大地方創生合作版圖

國旅需求持續暢旺，雲品 (2748-TW) 最新指出，暑期旺季住房熱絡，旗下君品酒店 7-8 月周末平均住房率高達 85%，而日月潭雲品因改裝施工中，住房最多接到 80%，目前已達 60%，同時，雲品表示，暑期擴大與地方創生平台合作，藉此延伸品牌價值和餐旅服務聲量。

據主計總處統計 6 月物價，在 300 餘項的查價項目中，以國內旅館住宿和國外旅遊團費漲最多，均超過 20%，顯示旅遊需求高度暢旺，國內住房供不應求。

雲品指出，受惠國際觀光客越來越多，君品酒店 7-8 月周末平均住房率已達 85%，成為新一波強勁挹注營收的動能。

另一方面，日月潭雲品溫泉酒店正值部分裝修項目施工中，住房最多接到 80%，而 7-8 月每日平均住房率已達 60%，隨著改裝升級，將有利進一步提升住房單價。

雲品也積極拓展品牌館外聲量，近期以創造共享價值與地方共好為理念，暑假期間攜手花蓮地方小吃創生平台東昌小吃部，授權招牌甜點炸豆腐奶獨家銷售。

雲品總經理丁原偉說明，過去米其林三星餐廳頤宮與台東慢食交流合作，對於深耕地方創生，將朝向「維持在地特色」、「在地居民共好」和「外地遊客參與」三方向發展，並以此基礎延伸雲品的品牌價值和餐旅服務優勢，串聯起更豐富多元的地方產業鏈。