〈能源盤後〉美原油供應連3周下降 WTI守住2周高點 但Brent小幅收低

原油期貨周四 (6 日) 多空交錯，在美國官方數據顯示國內原油庫存連續第三周下降後，WTI 原油期貨小漲，仍守在兩周高點。然而，Brent 原油小幅走低，總體而言，由於對中國需求和全球經濟前景的持續擔憂，自 6 月初以來，油價大多陷入窄幅波動區間。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1 美分，收每桶 71.80 美元，收盤守在自 6 月 21 日以來的最高點。

9 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 13 美分或 0.2%，收每桶 76.52 美元，同樣仍守住周三登上的 2 周高點。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 2.5438 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.4794 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.8%，收每百萬 Btu 2.609 美元。

供應報告

美國能源資訊局 (EIA) 周四公布供應報告，上周 (6/30 止)美國商業原油庫存減少 150 萬桶，為連續第三周下降。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周美國原油庫存減少 360 萬桶。美國石油協會 (API) 周三稍晚公布，上周美國原油庫存減少 440 萬桶。

EIA 報告也指出，上周汽油庫存減少 250 萬桶，餾分油庫存減少 100 萬桶。分析師此前預測，上周汽油庫存減少 170 萬桶，餾分油庫存減少 70 萬桶。

EIA 指出，俄克拉荷馬州庫欣紐約商品交易所交割中心的原油庫存上周小幅下降 40 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 庫存下降 150 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，雖然石油供應全面減少，但國內原油需求的顯著疲軟，開始對那些預期今年此時將出現大量原油供應的人帶來壓力。

「儘管煉油廠產能已擴大了 25 萬桶 / 日，但美國煉油廠的原油需求仍較去年同期下降了 40 萬桶 / 日。美國煉油廠利用率的 4 周平均指標現已回到 2021 年水準，當時美國與全球仍受新冠疫情的嚴重影響，季節性利用率僅 92.5%。」

Vincent 表示，儘管煉油廠運行疲弱，但由於美國國內對石油產品的需求持續疲軟，汽油和柴油庫存的下降幅度非常小。

其他市場驅動因素

沙國周一宣布 7 月份生效的自願減產 100 萬桶 / 日計畫將延用至 8 月份，而俄羅斯表示 7 月份的每日石油出口量將削減 50 萬桶，激勵周三油價上漲，但沙國此舉已在市場廣泛預期內，而交易員對俄羅斯減產的真實意願表示懷疑。

與此同時，分析師表示，自今年初中國新冠解封以來，其經濟表現令人失望，因此市場對經濟前景的擔憂繼續限制油價上行空間，加之全球央行大幅收緊貨幣政策，加劇大眾對全球前景的擔憂。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，目前油價非基本面所決定，反而是宏觀不確定性和對中國復甦的擔憂情緒成為油價上漲的阻礙。此外，聯準會 (Fed) 恐更加鷹派的預期心理必然削弱風險胃口。

據彭博社報導，沙烏地阿拉伯周三調漲其輸往歐洲和地中海的原油價格，並意外提高了輸往亞洲的原油價格。