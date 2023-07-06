鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估上修至8.55元，預估目標價為175元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.32元上修至8.55元，其中最高估值12.44元，最低估值6.55元，預估目標價為175元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|12.44
|13.43
|13.12
|最低值
|6.55
|7.96
|10.85
|平均值
|8.93
|11.03
|12.11
|中位數
|8.55
|11.17
|12.18
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|36,040,000
|36,847,230
|39,793,740
|最低值
|28,198,550
|29,885,330
|33,119,430
|平均值
|30,812,310
|32,886,740
|35,622,030
|中位數
|30,419,620
|32,930,000
|34,486,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.34
|15.55
|13.36
|8.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。