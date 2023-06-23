〈Q3產業景氣前瞻〉自行車產業進入景氣谷底 相關零組件壓力更大

歐美市場在疫情期間所堆高的中低階自行車高庫存仍待消化，對整車廠如巨大 (9921-TW) 、美利達 (9914-TW)、明係 (6804-TW) 營運形成重大挑戰，使得第三季的傳統旺季有旺季不旺之虞，而相關零組件廠則因整車廠的需求的降低，對第三季營運的看法也難以樂觀。

巨大先前判斷，歐美市場的自行車高庫存，需要經過第二季及第三季兩個旺季進行消化，但第四季又將進入傳統的淡季，意味 2023 年巨大可能面臨全年沒有旺季的業績表現可言，而最新的市場狀況顯示，巨大的庫存狀況要恢復正常水準，可能要等 2024 年的第一季。

歐美市場的高自行車庫存「消化速度比原預期來得慢」且「庫存比想像中來得高」，造成整車廠因本身的庫存去化慢，造成對外新增採購零組件的需求大幅滑落，最近並有上市自行車零組件廠因接單無著，5 月營收創 12 年來新低，規劃實施無薪假，引發員工高度不滿情緒。

鏈條廠桂盟 (5306-TW) 則坦然面對目前的的低迷需求市況，桂盟也做好調整以因應此一產業景氣循環谷底期，靜待 2024 年的景氣開始復甦。

如複合材料廠拓凱 (4536-TW) 今年第二季完成在越南平陽的自行車車架、零組件廠建置，但遇上自行車產業的庫存調整，由於拓凱越南新廠產品應用僅在單一的自行車產業，並不像其他在兩岸的生產線還有醫療、運動、航太應用產品的調和，也因預估 2023 年越南新廠的稼動率只能維持 50% 的水準。