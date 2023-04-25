〈安宏生醫展望〉台杉、凌陽、宏泰加入 完成3億元A輪募資

安宏生醫完成 1000 萬美元 (約新台幣 3 億元)Ａ輪募資，除了由台杉投資領投外，由於是以人工智慧 (AI) 研發平台加速研發進程，也吸引電子業加入，包括宏泰 (1612-TW)、凌陽 (2401-TW) 等。

安宏生醫Ａ輪募資的主要股東，除了台杉投資外，還包括台安生物科技、工研院創新、宏泰電工、萬豐資本、兆豐創業投資以及凌陽科技等。

談到募資過程，創辦人林助強表示，近年台灣投資人對新藥研發信心稍微受到影響，增加不少募資難度，所幸獲得台杉領投，協助與投資人溝通，讓安宏可以秉持創立的初衷，專注於新藥研發業務，順利完成 A 輪募資。

台杉投資水牛二號基金負責人沈志隆則指出，經過這幾年的淬煉，台灣生醫產業已經具有與國際接軌的能力，過去看好蛋白降解新藥的投資潛力，很高興看到安宏也進軍這個領域，且透過其建構的 AI 研發平台，在短短 3 年內，就追上國外同業，推出能夠與國際市場相競爭的候選藥物。

安宏生醫專注於研發蛋白質降解新藥；蛋白質降解是去除具有缺陷或老化的細胞，以維持細胞與人體機能的正常運作，只要找到可以連結致病藥物的配體，讓藥物促成不良或致病蛋白質降解，就可達治療疾病目的。

近年 AI 演算法與深度學習浪潮，蛋白質結構與藥物分子設計也有進展，而蛋白質降解藥物分子必須在細胞內的兩個蛋白質上找到作用點並不容易，若非資本雄厚的實驗室透過大量實驗及藥物篩選方式探索，很難成功；因此 AI 成為研發蛋白質降解藥物的新利器。

林助強指出，國際大廠也看好此趨勢，透過購併、授權或合作開發的方式，取得多數仍處於早期開發階段的蛋白質降解藥物，光是去年授權案件就有 10 件以上，金額更高達 36 億美元。