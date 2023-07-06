〈陸港盤後〉 Fed官員料今年還會升息 A股三大指數齊跌

中國 A 股市場三大指數週四（6 日）收盤同步走低，滬指跌 0.54%，美國聯準會週三公布的 6 月貨幣政策會議紀要顯示，幾乎所有央行官員都預料今年還會升息，投資人也持續關注美國財長葉倫訪中消息。

滬指週四收盤跌 0.54% 報 3,205.57 點，深成指跌 0.55% 報 10,968.37 點，創業板指跌 0.91% 報 2,192.19 點；兩市成交額合計人民幣 8,198 億元，「北向資金」淨流出 13.44 億元。

醫藥、有色、醫療保健、旅遊、銀行、釀酒、券商等族群走低，地產、汽車等族群齊揚，燃氣、農業、半導體等類股走高。

香港恒生指數週四收盤大跌 3.02%，恒生科技指數跌 1.69%。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）11 名有投票權的委員，都同意上月利率決定。會議紀要顯示，鑒於過去一年升息幅度之大、速度之快，以及這些行動對經濟的影響需要時間，幾乎所有與會者都認為 6 月暫停升息是適當或可接受的做法。

幾乎所有與會官員都表示，進一步緊縮貨幣政策可能是合適之舉。在 18 名與會者中，除兩人外，其他人都預料今年至少升息一次，其中 12 人預測會升息兩次或更多。

許多官員並指出，在去年迅速緊縮貨幣政策後，已經放慢緊縮步伐，進一步放慢緊縮步調是合適之舉，以便有更多時間觀察升息成效。

投資人也緊盯葉倫訪中消息。美國財政部在上週日晚間宣布，葉倫將在週四訪問北京，將拜會中國高階官員，討論如何管控兩國關係，凸顯拜登政府努力恢復美中溝通管道。根據葉倫辦公室公布的消息，葉倫預定週四下午 4 時 30 分抵達北京。