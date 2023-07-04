葉倫本週訪北京 中國學者怎麼看？

美國財政部長葉倫即將在本週訪問北京，中國學者表示，中方關切高額關稅、美方科技壓制等問題，官媒則認為，葉倫訪華是緊盯著「競爭」還是著眼於合作，將成為中方評判華府對華政策是否尚存一絲理性的風向標。

據《中新社》報導，北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思周一（3 日）在第十一屆世界和平論壇上表示，中美兩國在財政、金融等方面有很多需要共同探討的問題，包括人民幣兌換美元匯率、中方所持美國政府債券、美國通膨風險等。雙方財政部門料將克服政治障礙，推動務實合作。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯也指出，中方關切的問題，還包括美國前朝政府對中國加徵的高額關稅、美方對中方的科技壓制等，「這應是兩國經濟團隊面對面討論的一部分」。

吳心伯在發言時就重構穩定中美關係框架提出多項建議。他說，最重要的就是設置「紅線」，中美作為世界兩大主要經濟體，在關心各自國家利益之際，也應關心國際社會整體利益，「並可以此作為雙方關係框架的起點」。

《環球時報》社評則指出，相較於其他美國官員，葉倫算是對華態度比較務實的美國官員。她此前多次表示反對美中「脫鉤」，主張與中國建立必要的「建設性」經濟關係，並多次表達希望訪問中國的意願。

因此，該社評說，葉倫訪中能否取得一些務實成果，具有象徵意義：葉倫訪華是緊盯著「競爭」還是著眼於合作，將成為中方評判華府對華政策是否尚存一絲理性的風向標。

該社評指出，美方仍未取消川普政府時期對中國商品加徵的關稅，事實已經充分證明這是害人害己的行為。當前中國進口美國商品的關稅是 7.1%，向美國出口商品的關稅是 19.2%，這不平等。而且，高關稅是由美國商人和民眾承擔，對美國通膨也有影響。

該社評並說，美方嚴重濫用國安概念，甚至不惜踐踏自由貿易和國際市場規則，這已經嚴重干擾兩國正常投資和貿易活動，現在有 1,300 多個中國實體仍在美國各類管制和制裁清單上。什麼都涉及國安，那生意也沒法做了。葉倫是美國財長，應該懂得這種傷害絕不是單方面。