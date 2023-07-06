三星7/26首度在韓國舉行發表會 新款摺疊機將亮相

三星電子 (Samsung) 今 (6) 日發出下半年 Galaxy Unpacked 2023 邀請函，預告將在台灣時間 7 月 26 日晚上 7 點舉行全球發表會，也是三星首度在韓國首爾發表新機，預期新款摺疊機 Galaxy Z Fold 5 與 Galaxy Z Flip 5 將亮相。

此次發表會主題為 Join the flip side，邀請函主視覺呈現摺疊機打開的側面，由於首次辦在主場首爾，照片也有韓國傳統文化意象。三星表示，傳統文化與未來願景相交融、啟發全球趨勢和改變遊戲規則的創新之地。

根據外媒報導，三星通常在 8 月舉行下半年 Galaxy Unpacked 發表會，不過競爭對手 Google 首款摺疊機 Pixel Fold 已在 6 月問世，價格接近三星 Z 系列，較勁意味濃，因此三星為穩固高價摺疊機市場地位，也提前舉行發表會。

外界也推測，三星此次除了會推出新一代摺疊手機 Galaxy Z Flip 5、Galaxy Z Fold 5 外，也會發表智慧手錶 Galaxy Watch 6 系列，預期新一代摺疊手機將大幅改善摺痕過於明顯的問題，並會搭載 IP58 級的防塵和防水性能、採用與 S23 系列同等級的 Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy 處理器。