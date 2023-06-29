港股IPO迎重大改革 10月起新股結算周期進入「T+2」時代

港股首次公開發行股票（IPO）即將迎來重大改革，IPO 結算周期將大幅縮短，從現行的「T+5」變為「T+2」，新規定預定今年 10 月上路。

據《上海證券報》報導，香港交易所在周三（28 日）宣布，計劃於 10 月啟用全新首次公開招股結算平台 FINI，對 IPO 結算流程展開全面現代化和數位化改革，屆時新股定價與股份開始交易之間的時間，將由五個交易日縮短至兩個交易日。

港股目前新股發行實行「T+5」制度，即發行人完成 IPO 定價後，須等待五個交易日才能上市交易。港交所推出 FINI 後，新股完成定價後兩天（T+2）就可以上市交易，即 IPO 結算周期縮短三個交易日。

港交所歷時兩年打造 FINI，在本月中已完成外部用戶測試，將在 7 月和 8 月展開市場實習與市場演習，模擬市場運用 FINI 平台進行互動及處理首次公開招股結算各項程序，為市場在 10 月全面轉用 FINI 平台做最後準備。港交所將於 FINI 啟用數周前另行公布正式推出日期。

香港交易所集團行政總裁歐冠升表示：「我們很高興能夠落實這項對新股結算的重要市場改革。通過對現行 IPO 的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI 簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港 IPO 市場的競爭力和吸引力。」

港交所共同營運總監陳翊庭也說：「港交所致力於用最新的技術和基礎設施來維持市場的競爭力和吸引力，FINI 承載了港交所對新股結算程序的全面現代化改革，我們將會推出一個雲端平台，以線上的方式處理各項新股結算流程，例如競價、配發及付款等。」