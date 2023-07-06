數位經濟強勢成長 消費弱復甦 中企市值增長50強年中觀察來了

《巴隆周刊》中文版更新「中國公司市值增長 50 強」年中觀察，本輪觀察周期為 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，數據來源是 Wind，以下是這份調查呈現的結果。

數位經濟強勢成長

與 2023 春季觀察相比，這次年中觀察的資訊科技公司上榜數量進一步增加。數位經濟帶來的投資確定性再次得到確認。

具體來看，在年中觀察榜單中，有 18 家資訊科技公司同時也是 2023 春季觀察的入榜公司。這意味著，在短期題材炒作之外，這一輪科技顛覆性浪潮存在某些已經被驗證過的機會。

例如在本次年中觀察中拔得頭籌的工業富聯 (601138-CN) ，在 4 月發布的春季觀察中同樣名列榜單之首。該公司第 1 季度營收為人民幣（下同）1,058.89 億元，年增 0.79%；歸屬上市公司股東淨利潤為 31.28 億元，減少 3.91%。

「中特估」價值穩定

「中特估」是上半年不可忽視的投資主題。截至 7 月 4 日收盤，Wind 中特估指數的漲幅達到 26.27%，同期萬得全 A 指數的漲幅僅 4.23%。

在本次「中國公司市值增長 50 強」年中觀察中，有兩個行業集中反映上半年「中特估」行情演繹。首先是電信行業。中國移動 (600941-CN) 已經多次入選不同觀察周期的市值 50 榜單。第 31 名的中國衛通 (601698-CN) 也是春季觀察上榜公司。

其次是能源類股，中國石油 (601857-CN) 和中國石化 (600028-CN) 雙雙上榜，同樣彰顯「中特估」在特定行業中的強大號召力。截至 7 月初，Wind 能源指數的漲幅約 10%，而上半年中國石油和中國石化的 A 股股價漲幅分別達到 54.7% 和 50.4%。

消費行業弱復甦

中國國家統計局的數據顯示，2023 年前五個月，社會消費品零售總額為 18.7636 兆元，年增 9.3%；其中，除汽車以外的消費品零售額為 16.9743 兆元，增長 9.4%。部分經濟學家認為，這顯示消費市場內生動力仍有待加強，即上半年並未出現預期中的爆發性成長。

而在消費行業，年中觀察榜單延續 2022 年度榜單和 2023 年春季觀察的三大趨勢：（1）入選的消費行業公司總數呈上升趨勢；（2）分布的消費子行業仍然多樣；（3）消費大白馬繼續缺席，除理想汽車外，其他六家入選公司的市值介於 250 億～400 億元。

《巴隆周刊》中文版發現，年中觀察呈現的結果在一定程度上與社零數據契合。

今年 1～5 月，在商品零售中，與去年同期相比成長率最高的為金銀珠寶類，達到 19.5%，對應年中觀察榜單中排名第四十九位的老鳳祥 (600612-CN) 。該公司第 1 季營收年增 33.17% 至 245.58 億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤大幅增長 76.1% 至 7.16 億元。這給投資人提示一大投資方向——在歐洲奢侈品品牌因中國市場回升而股價走高之際，中國本土黃金珠寶公司或許也是可以買進的對象。