Jpp-KY 6月營收寫第三高紀錄 下半年有望維持上半年高峰

Jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 今 (5) 日公布 6 月合併營收達 1.86 億元，月減 1.38%，年增 28.77%，創單月第三高紀錄，主要是因非航太部門步入旺季，經寶預期，下半年有望維持上半年的營運高峰。

經寶說明，上半年受惠於航太產業的強力復甦，加上打入航太維修市場，營運吃下大補丸，但航太維修客戶因供應鏈缺工缺料，下半年訂單遞延，原預期 6 月起到第三季中旬營收會陸續減少，不過，非航太事業部門進入旺季，數位飲料機訂單開始正常出貨，有效彌補航太新事業維修部門減少的缺口。

經寶上半年營收已達 11.17 億元，年增 42.74%，創同期新高。

經寶表示，和法國子公司成立的法國團隊 AgiliTeam 參與法國巴黎航展參展，是台廠中除了漢翔 (2634-TW) 以外到法國參展的少數廠商，在全球供應鏈去中化的趨勢下，因旗下擁有法國團隊和法國廠、泰國廠等優勢，成為熱門洽詢的合作對象。

經寶目前是泰國第一大特殊金屬精密機構件製造商，擁有泰國第一張航太 nadcap 焊接認證，同時是法國空巴 (Airbus) 駕駛艙航電機構件亞洲少數供應商之一，疫情前布局的航太 Nadcap 新製程認證和航太維修學校，在解封後帶來明顯成果，成功打入航太維修供應鏈，去年第四季試產後，第一批訂單從今年開始正式出貨。

儘管下半年維修客戶因其他供應鏈缺工缺料的問題延緩出貨，但經寶指出，仍積極佈局其他新客戶。

另一方面，下半年是經寶非航太事業部門的旺季，數位飲料機 6 月起正式出貨，伺服器相關出貨也如客戶年初規劃，另有其他少量客製化的專案開始增溫，預期下半年有望維持上半年的營運高峰。