鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至12.87元，預估目標價為312.5元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.29元下修至12.87元，其中最高估值20.64元，最低估值8.55元，預估目標價為312.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 20.64 30.71 45.2
最低值 8.55 11 12.39
平均值 13.62 22.49 26.45
中位數 12.87 23.68 27.09

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 56,360,000 73,114,010 96,214,610
最低值 42,349,000 48,941,000 54,037,430
平均值 48,574,930 61,703,970 67,885,680
中位數 48,843,770 62,216,340 65,880,550

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 30.05 16.38 5.67 0.48
營業收入
(單位：新台幣千元)		 64,646,836 52,228,457 38,512,743 31,093,989

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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