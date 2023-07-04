【量大強漲股整理】台股站回所有均線之上，多頭趨勢確立，AI股全面動，緯創有機會填息嗎?政策偏多股，網通、軍工誰最具有潛力?

美股周一科技股上揚，台股今日開低走高， 終場上漲 56.57 點，收在 17140.77 點，成交量 3764.84 億元，航海王今日再度躍居盤面焦點，長榮與陽明成交值前兩名，合計衝破 250 億元；另外，隨著 AI、伺服器議題持續發酵，已成主流趨勢，未來展望仍佳，加上緯創 6 月獲利賺贏第一季，站上百元大關，激勵市場積極卡位。
看一下三大法人: 外資賣超 29.15 億元，投信賣超 22.76 億元，自營商轉賣超 30.39 億元，三大法人合計賣超 82.31 億元。
統計 6 月單月外資回補 274.60 億元，第二季加碼買超 1505.64 億元，今年來更是大舉回補 3747.34 億元，扭轉過去 3 年大幅賣超窘境，近期台幣出現貶值趨勢，資金外流是關鍵，短期台股資金有可能往總統大選前政策面偏多的族群如綠能、軍工、航太和生技，有望持續支撐台股下半年表現，持續留意聯準會週三發布六月會議紀要，提供央行對利率政策方面的見解。
近期台股漲多後進行修正後，連續兩天價量齊揚，站回所有均線之上，量能只要能繼續維持三千億元以上，都有利於未來的表現。
佳螢在 2023/6/9 股市期皇后影片中
公開預告看好四檔【AI】概念股
分別是 (2382-TW) 廣達、(2356-TW 英業達)、(6669-TW) 緯穎、(3231-TW) 緯創
受惠於 AI 議題不斷延燒，多檔概念股持續表現強勢
這四檔股票看好的原因如同上圖片所述
今日四檔 AI 概念股全面性的噴出! 通通都領先預告在前面!
另外經濟日報早在 6.11 就公開看好
(2382-TW) 廣達，股價再創 22 年以來新高!
(3231-TW) 緯創，登上百元俱樂部大關!
最新公布 6 月 EPS=0.62 元，賺贏 2023Q1=0.06，成長超過十倍
激勵股價登上百元，明天即將進行【除息】，每股配發 2.6 元現金股利
，配發率高達 64.84%，有機會【填權息】。
利多出現! 激勵 (323-TW) 緯創，股價漲停! 再創新高!
會員更是早就領先卡位! 大賺 45%
(3231-TW) 緯創早在 6/27 私募案當天預告趨勢偏多
十億元入股 (3661-TW) 世芯 - KY，將有表現機會!
我們無論是節目分享! 或是端午大禮包贈送如今也都驗證!
從私募案至今短短一周!(3231-TW) 緯創，股價從七字頭登上百元俱樂部~
會員更大賺 + 45%，再度驗證佳螢選股冠軍的實力!
AI 概念股全面噴出後，下個有機會接棒的【網通 + 軍工】可留意誰?
影片中分享給你知道!
今日影音 https://youtu.be/hzW3HUg6m8E
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7/4 強勢股分享
【上市量大上漲股】
(3231-TW) 緯創
(2427-TW) 三商電
(2609-TW) 陽明
(2419-TW) 仲琦
(2376-TW) 技嘉
(3704-TW) 合勤控
(3035-TW) 智原
(2301-TW) 光寶科
(2312-TW) 金寶
(2356-TW) 英業達
(2382-TW) 廣達
(2421-TW) 建準
【上櫃量大上漲股】
(3163-TW) 波若威
(3374-TW) 精材
(4979-TW) 華星光
(3363-TW) 上詮
(4553-TW) 萬在
(6188-TW) 廣明
(3071-TW) 協禧
(3071-TW) 湧德
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