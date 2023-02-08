〈亞泰法說〉CIS產品爭取利基型工業檢測 應用於太陽能板及車用電子

亞光 (3019-TW) 旗下影像感測 (CIS) 模組廠亞泰影像 (4974-TW) 去(2022) 年營收及獲利雙雙改寫歷史新高，每股純益 7.98 元，總經理吳淑品今 (8) 日指出，亞泰影像產品除 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機之外，將進一步開發包括太陽能板、銅箔基板及紡品的利基型檢測應用。

亞泰影像 2022 年影像感測器出貨達 3400 萬套，維持與 2021 年相同出貨數量，其中 92% 運用於全球四大品牌多功能事務機掃瞄應用，8% 爲如掃地機器人、辨識應用等利基應用，吳淑品今天在法說會中指出，亞泰影像對 CIS 產品正與合作廠商進一步開發工業用檢測的應用上。

吳淑品指出，這一類產品的開發，應用層面涵蓋太陽能板、車用電子銅箔基板及紡品的利基型檢測應用，目前產品在持續認證之中，並沒有預計推出的時間表。

亞泰影像生產的 CIS 感測元件，目前全年產能已達 3800 萬套，產區分別在中國大陸的深圳及緬甸眉苗，除日商 CANON 對 CIS 採取自主生產之外，亞泰影像囊括了全球四大品牌 MFP(多功能事務機) 廠商的採用，MFP 應用占亞泰影像 2022 年全年營收 42.93 億元的 92%。