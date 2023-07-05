上半年漲幅全球摘冠 日本股市衝向40,000點？

日本股市上半年漲幅全球摘冠，對於日股能否回到 1989 年近 40,000 點高峰，引發市場討論，分析師認為，投資人可能需要等 2023 年財報出爐，並結合當時的匯率、設備投資及員工加薪等情況，若這些要素都齊全，股價還會漲。

在全球市值總額最大的 15 個股市中，日股的漲幅最為亮眼，日經 225 指數較去年底勁漲 27%，創下近 33 年來新高。

從 1990 年開始，日經 225 指數從 40,000 點一路下行，直到 2009 年在 7,000 點附近觸底。主因是過去 30 年日本國內生產毛額（GDP）增長相當緩慢，並經歷嚴重通縮。但從 2012 年開始，日本名義 GDP 重回成長軌道。截至 2021 年的過去十年，日股累計回報高達 174%，超越美股標普 500 指數。

日本企業（中國）研究院執行院長陳言表示，至少有三個原因帶動近期日股走高：

一、「股神」巴菲特一直在增持日本商社。波克夏在 6 月 19 日表示，對五家商社的平均持股比率超過 8.5%。陳言認為，美國資本大量從美國流入日本，不只是巴菲特本人，這一定程度帶動日股上漲。

二、日企回購股票，例如豐田回購 15,00 億日元股票。這種大規模的回購，提升了股票稀缺性，增加股價上揚空間。

三、日元貶值。2022 年 6 月初，1 美元能兌換 130 日元，一年後為 140 日元。同樣一家日本企業，在國外賺了 1 美元，今年換成日元能比去年多 10 日元，財務報表就很好看。

日本股市在 1989 年的頂點是接近 40,000 點，目前大概是 33,000 點，是否有繼續上衝的可能性呢？

陳言認為，按照現在的通膨率和日元持續貶值趨勢，這是有可能的。他說，要看 2023 年財報（2024 年春季出爐），也要看當時的匯率、設備投資情況，以及企業是否給員工漲薪。他認為，這些要素都齊全的話，股價還會漲。

陳言也坦言，如果到時候日企設備投資不理想、勞工工資漲幅有限、出口疲軟、匯率更低，外資可能出逃，因為大量進入日本股市的外資，都屬於短期投資。

野村全球宏觀研究主管 Rob Subbaraman 則表示，目前仍看好日本經濟和股市前景。他說：「通縮困擾了日本 20 年，但過去一年以來終於開始回升，勞資『春鬥』後薪資也出現攀升。同時，日本面臨勞動力短缺的問題，女性被鼓勵參與勞動力市場，尤其是壯年女性，這是積極的變化。」

在他看來，當薪資攀升，且市場沒多餘勞動力，就意味著員工有更強溢價能力，可以增加他們的流動性，並尋求更高工資，這會使勞動力分配更有效，提高生產率。這也會使企業投資更多節約勞動力的技術，有助於提升生產率。

Subbaraman 說，關鍵還在於，日本家庭把半數存款放在銀行，但存款目前仍是負利率，現在的情況會讓民眾開始考慮「存款搬家」，例如投資股市，這將使得股市具有更強上行動能。