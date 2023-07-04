日本平均地價連兩年上漲 暗示疫情後穩步復甦

數據顯示，日本的平均土地價格連續第二年上漲，這一變動也暗示著日本經濟在疫情後的穩步復甦。

日本國稅廳周一 (3 日) 公布，2022 年全年，日本平均地價較去年同期上漲 1.5%，已連續 2 年呈上漲趨勢，主要由商業地價走高推動，這與歐美商業地產滑落形成鮮明對比。

不過，日本各地區的復甦腳步並不一致，在 47 個都道府縣中，有 25 個的地價上漲。與 2020 年數據相比，當時上漲的地區為 21 個。

日本智庫日生基礎 (NLI) 研究所分析師 Yoshida Tasuku 表示，遊客的回歸是一個主要因素。隨著疫情對旅遊的限制取消，遊客正在歸隊，這幫助百貨商店等商業中心的銷售額升息，並帶來商業用地價格的上漲。

北海道地價漲幅最大，達到 6.8%，其次是福岡增長 4.5%，宮城增長 4.4%。

在北海道，這種激增也可能歸因於其首都札幌房地產開發的推動。

與此同時，東京商業區的情況看起來有些不同，那裡的土地價格大多保持停滯或小幅上漲。東京都商業區的地價上漲 3.2%， 大阪上漲 1.4%。

Yoshida 認為，東京市中心的空置辦公室數量略有增加，其中一個因素是供應量原本就非常高，而在家工作已成為一種普遍做法，一些公司正在審查他們的辦公室政策，調整辦公用地。

他說，除了這些空缺之外，該市還將看到更多的重建項目。 因此，未來幾年東京商業區的土地價格將如何發展，仍有待觀察。