〈張忠謀開講〉拜登說工會回來了 「覺得有點刺耳」

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (4) 日表示，去年在台積電美國亞利桑那州廠移機典禮上，聽到美國總統拜登說「工會回來了」，覺得有點刺耳。張忠謀過去受訪時也曾提到，好的企業照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會。

工商協進會今日舉行會員大會，邀請張忠謀以「重新定義『全球化』」為題進行專題演講，張忠謀表示，全球化使許多美國製造轉移到亞洲，尤其是受工會保護的製造業工作，包括汽車、鋼鐵業都沒有了，過去汽車、鋼鐵業工人是美國的中產階級。

張忠謀說，去年 12 月台積電亞利桑那州廠舉行移機典禮時，邀請美國總統拜登出席，他致詞時提到，要慶祝製造業工作回到美國，並說「工會回來了 (Union is coming back.)」，張忠謀坦言，這句話讓他聽了覺得刺耳。

半導體業界人士指出，張忠謀過去在德州儀器 (TI) 任職時，花很大的力氣讓 TI 沒有工會，他並非認為工會不好，而是認為好的企業照顧好員工，員工與公司一心，就不需要工會，而現在美國半導體廠都沒有工會。

張忠謀 2016 年接受天下雜誌專訪時也曾提到，一間公司要成功，大家要全心合力，有了勞資對立就很不好，也許對勞工會有暫時的好處，但長期下來，對勞工不好、對整個社會也不好。

