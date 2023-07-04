00929配息秀首登場 年化殖利率破8%

復華台灣科技優息 (00929-TW) 配息秀開演！00929 將於 7 月進行首次配息，根據復華投信公告，每單位將配發 0.11 元，以 6/30 淨值計算，年化配息率高達 8.6%，是目前高股息 ETF 中，成立後最快進行首次配息者。預計 7/19 除息，想要參與配息的人最晚於 7/18 買進或持有，8/14 股息就能入袋。

00929 首配很出色 年化殖利率破 8%

國人很喜歡配息頻率高的商品，季配、月配型 ETF 特別受到歡迎，例如元大台灣高息低波 (00713-TW) 自年配改為季配後，買氣爆棚；00929 是首檔台股月配 ETF，6/9 掛牌上市後，也是來勢洶洶，當天衝出近 12 萬張成交量，位居台股第二，也是近兩年來台股 ETF 掛牌首日成交量冠軍，顯見月配息很吸引人！

00929 敢於高配息，應是成分股的股息貢獻良多，光是六月就有聯發科、宏碁、聯電、可成等多檔個股除息。展望七月，還有京元電子、中光電、矽創等 17 檔成分股將除息，可望為 00929 再挹注充沛配息來源，未來持續配發高息值得期待。

剔除沖天炮股 靠攏潛力股

股息大豐收同時，00929 也於六月進行一年一次的成分股調整，採用股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比、股息變異性等五大基本面分析篩選成分股，總計刪除 20 檔，新增 20 檔。調整後，前十大成分股為矽創、聯發科、新普、廣積、聯詠、力成、大聯大、瑞儀、頎邦、群光，平均殖利率約 8.19%。

復華台灣科技優息 (00929) 最新前十大成分股

資料來源：鉅亨新聞中心整理，資料日期：2023/06/30

觀察此次成分股調整，多刪除沖天炮或估值偏高的股票，例如今年以來漲幅超過 5 成的技嘉、華擎、威剛、緯創、廣達等均被刪除，將有助於增強 00929 股價穩定性，也顯示 00929 具備低波動特性。

新增成分股則以估值偏低、波動度較低、成長展望佳的個股為主，例如旺宏、華通、臻鼎、景碩、廣積、新唐等今年漲幅落後大盤，但產業前景可期的個股。顯示 00929 調整成分股時，會選取估值偏低的股票，將有利於其未來表現。

舉例來說，今年 AI 題材夯，PC 代工電子五哥雖然光芒四射，然而，工業電腦族群商機更是無限，因為受惠於工業自動化、智慧零售、網通等剛性需求強勁，工業電腦族群能夠不受到景氣波動影響，2022 年市場逆風之際，營收及獲利皆能創造佳績，故此次成分股調整首次納入工業電腦族群的廣積、樺漢。整體而言，00929 追蹤指數經歷上半年大漲近四成後，已於一年一次的成分股調整中，開始朝向估值偏低及波動度較低的股票。

銅板價就能參與科技股大行情

由於下半年即將進入傳統消費旺季，消費電子新品亦陸續上市，加上 AI 技術升級、電動車、儲能等題材助攻之下，科技產業的業績及獲利可望持續成長，同時也能夠帶來穩健之高配息。整體而言，未來科技產業前景仍佳，故投資人可以藉由 100% 聚焦優質科技股的 00929，參與科技產業的投資契機。

尤其 00929 有別於多數高股息 ETF，除了選出高殖利率股票之外，還納入 5 大基本面分析，更能夠擇優汰弱，股價變動過大的股票，會減碼或刪除，以維持基金的穩定表現；排除價格、基期偏高的企業，以提升長期績效。

而且 00929 入手門檻低，一張股票不用 2 萬元，讓年輕族群、小資族即可用銅板價搭上 AI、電動車等科技產業榮景，每月領息之餘，又可以享受台灣科技產業資本增值的果實，不失為存股的起手式選擇。

此外，00929 是屬於月配型 ETF，還能夠節省二代健保補充保費，根據規定，只要單次領息金額超過 20,000 元，必須繳交 2.11% 的健保補充保費。以這次配息來計算，每股配發 0.11 元，再考慮收益平準金機制 (以 50% 估算)，算一算至少要持有超過 364 張，才需要繳交二代健保補充保費，讓存股族可以放心存股，又不用煩惱補充保費問題。