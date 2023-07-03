日商NEW COSMOS成立台灣子公司 擴大在地業務布局

日本氣體偵測器製造商 NEW COSMOS 宣布，在台成立持股 100% 子公司「台灣新宇宙電機」，後續除了擴大台灣銷售業務外，也將成立售後服務單位，強化在台業務布局。

台灣新宇宙電機董事長暨總經理王宏仁表示，過去 NEW COSMOS 在台灣僅設立辦事處，但隨著台灣半導體、氣體等產業需求持續增長，母集團因此決定設立台灣法人公司，擴大業務規模。

NEW COSMOS 目前在台的客戶涵蓋半導體、面板、石化、汽車等大廠外，也應用在能源、氣體、家用、商場等領域。以營收比重來看，半導體產業佔大宗、超過 50%，客戶則包含晶圓代工龍頭等多家大廠。

王宏仁說明，NEW COSMOS 台灣市場年營收規模約 20 億日圓、換算約新台幣 5 億元，在晶圓代工大廠需求帶動下，台灣市場訂單能見度已達明年，全年業績可望年增近 1 成，且隨著台灣新宇宙電機成立，建立在地的售後服務團隊後，營收規模將進一步向上。

台灣新宇宙電機總位在新竹市，資本額 1 億日圓，是 NEW COSMOS 繼中國、荷蘭、韓國、美國、泰國、法國等據點之後成立的子公司。而 NEW COSMOS ELECTRIC 於 1960 年在日本大阪創立，開發出世界上第一台家庭用氣體警報器，1996 年在日本上市，擁有全球最大規模氣體感測研發中心。