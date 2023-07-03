鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估下修至11.76元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.89元下修至11.76元，其中最高估值14元，最低估值9.87元，預估目標價為230元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14
|19.38
|20.1
|最低值
|9.87
|11.98
|15.53
|平均值
|11.93
|15.92
|18.41
|中位數
|11.76
|16.51
|19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|40,319,000
|46,459,000
|47,325,150
|最低值
|33,204,000
|35,382,000
|41,658,390
|平均值
|35,506,090
|40,471,110
|44,659,890
|中位數
|35,185,970
|40,864,000
|44,828,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|15.24
|16.5
|11.33
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
|24,865,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。