鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為36.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值2.8元，最低估值1.96元，預估目標價為36.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 2.8 2.67 2.39
最低值 1.96 1.93 2.39
平均值 2.39 2.34 2.39
中位數 2.4 2.35 2.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 77,817,740 78,938,730 75,295,970
最低值 61,778,000 66,682,000 75,295,970
平均值 72,303,590 72,729,200 75,295,970
中位數 72,690,610 72,614,670 75,295,970

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.32 1.89 1.84 2.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 56,049,653 60,230,846 60,809,922 65,274,862

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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