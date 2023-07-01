鉅亨速報 - Factset 最新調查：兆豐金(2886-TW)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為36.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對兆豐金(2886-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.4元，其中最高估值2.8元，最低估值1.96元，預估目標價為36.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.8
|2.67
|2.39
|最低值
|1.96
|1.93
|2.39
|平均值
|2.39
|2.34
|2.39
|中位數
|2.4
|2.35
|2.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|77,817,740
|78,938,730
|75,295,970
|最低值
|61,778,000
|66,682,000
|75,295,970
|平均值
|72,303,590
|72,729,200
|75,295,970
|中位數
|72,690,610
|72,614,670
|75,295,970
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.32
|1.89
|1.84
|2.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|56,049,653
|60,230,846
|60,809,922
|65,274,862
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2886/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。