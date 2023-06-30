鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至11.75元，預估目標價為230元

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對台光電(2383-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.75元上修至11.75元，其中最高估值14.25元，最低估值9.87元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 14.25 19.38 20.1
最低值 9.87 11.98 15.53
平均值 12.08 15.92 18.41
中位數 11.75 16.51 19

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 40,319,000 46,459,000 47,325,150
最低值 33,204,000 35,382,000 41,658,390
平均值 35,506,090 40,471,110 44,659,890
中位數 35,185,970 40,864,000 44,828,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 15.24 16.5 11.33 10.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 38,672,549 38,500,026 27,200,786 24,865,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞