〈台股盤前〉7月開局留意兩大變數 慎防漲多資金提款走人

在外資回頭、AI 科技股助攻下，台股第 2 季上漲 6.6%、上半年漲幅近 2 成，但要留意的是，聯準會暗示不排除繼續升息、投信持續調節股市，恐讓台股面臨漲多拉回的壓力。

外資今年以來大舉回補台股 3747.34 億元，扭轉過去 3 年大幅賣超的窘境，資金回補，台股今年上半年累計上漲 19.65%，在全球主要指數中名列第四，僅次於費城半導體、那斯達克、日經 225 指數。

PGIM 保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，聯準會態度再度轉鷹，預期台股短線將維持震盪，但從歷史數據來，歷年每逢景氣衰退末跌段觸底回升時，美股往往有不錯的表現，只要美股再次翻揚，將有利於台股與外資對台股的態度。

孫傳恕進一步指出，市場預期下半年台股企業獲利將由負轉正，且電子優於傳產，預估包括光電、ASIC、矽晶圓、電子標籤等，年增幅有望達 2 成至 4 成。

至於傳產則有生技，特別是 CDMO、新藥族群，獲利年增幅預期 9 成起跳，以及觀光、餐飲、風電等，獲利年成長可望繳出 5 成至 7 成的好表現。

安聯投信台股團隊認為，台股歷經上半年利率政策、地緣政治、庫存調整與評價面等因素衝擊，接下來將聚焦在明年是否會成長，包括需求成長力道、政策題材等料都有望成為牽動市場的主要因素。

安聯投信台股團隊提醒，後續須留意升息利率政策的滯後效應仍有待觀察；在成長步調上，則是有望逐季向上；題材面則可鎖定 AI 應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸。