全國欠稅大戶931件、金額927.09億元 件數、金額雙降

財政部公告欠稅大戶，累計欠稅超過新台幣 1000 萬元或營利事業累計欠稅超過 5000 萬元的確定案件，今年公告件數共 931 件、金額約 927.09 億元，與 2022 年公告件數相比，減少 26 件、金額減少 43.12 億元。

財政部表示，為有效防止重大欠稅並加強稅捐徵起，稅捐稽徵機關依稅捐稽徵法第 34 條第 1 項規定，每年 7 月 1 日公告個人累計欠稅超過新台幣 1000 萬元或營利事業累計欠稅超過 5000 萬元的確定案件。

財政部表示，公告內容包括欠稅人姓名或名稱 (納稅義務人為營利事業者，一併公告其負責人姓名及地址)、稅目別、欠稅年度、欠稅或罰鍰金額 (含滯納金、利息、滯報金、怠報金) 及欠稅人地址等。

公告期間將自 2023 年 7 月 1 日到 12 月 31 日共計 6 個月，分別刊登於該部全球資訊網及各稅捐稽徵機關網站。

財政部強調，清理欠稅為各稅捐稽徵機關重點工作之一，除藉公告重大欠稅案件督促欠稅人依法履行納稅義務外，該部與法務部多年來建立合作機制，各稅捐稽徵機關亦與法務部行政執行署所屬各分署加強聯繫協調，積極查調納稅義務人可供執行財產送行政執行機關運用，對有繳納能力卻故意隱匿財產之欠稅人，亦積極追查其動向，將所查得之欠稅人相關資料提供行政執行機關參考，並配合行政執行機關拘提、管收欠稅人。

財政部呼籲，欠繳稅捐之納稅義務人，儘速向欠稅案件管轄稅捐稽徵機關洽詢繳稅事宜，如有財務困難，可向行政執行機關申請核准分期繳納稅款，如期繳納者，稅捐稽徵機關即不予公告其欠稅資料。