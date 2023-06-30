鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至14.29元，預估目標價為310元

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對南電(8046-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.39元下修至14.29元，其中最高估值29.75元，最低估值8.55元，預估目標價為310元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|29.75
|30.71
|45.2
|最低值
|8.55
|11
|12.39
|平均值
|14.62
|22.49
|26.45
|中位數
|14.29
|23.68
|27.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,170,000
|73,114,010
|96,214,610
|最低值
|42,349,000
|48,941,000
|54,037,430
|平均值
|49,974,310
|61,703,970
|67,885,680
|中位數
|49,393,080
|62,216,340
|65,880,550
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|30.05
|16.38
|5.67
|0.48
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
|31,093,989
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。