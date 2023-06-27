〈財政部長專訪〉台美經貿日增 財長：現在是洽簽台美租稅協議的好時機

隨著台商赴美投資家數日漸增加，外界引頸期盼台美雙方何時洽簽租稅協定。對此，財政部長莊翠雲今 (27) 日接受《鉅亨網》專訪時表示，現在是洽簽台美租稅協定的好時機，並對此抱持樂觀態度持續努力。

在台美租稅議題部分，莊翠雲表示，隨著台美雙方投資及經貿往來越來越密切，洽簽台美租稅協定可協助彼此企業、民眾投資時避免被雙重課稅，財政部會積極準備，現在就等美方提出模式，就能進入諮商階段。

在公股管理部分，莊翠雲說，公股金融機構除了發揮融資專長扶植產業轉型與創新外，也將因應市場情勢變化積極控管風險，其中對中國的曝險水位已逐漸降低，將持續因應國際情勢，即時調整營運模式並強化經營韌性。以下是專訪紀要。

問：市場關注的台美簽署租稅協定洽簽，目前進度為何？

答：台灣與美國之間經貿及雙方投資越來越緊密，但因雙方缺乏租稅協定，導致業者面臨被雙重課稅的問題，因此洽簽租稅協定一直是財政部積極推動的業務，而且美方對此事也持正面態度，我們認為現在是雙方簽署台美租稅協定的好時機。

對於租稅協議，財政部一直都在積極準備，現在要等美國確定並且提出模式後，雙方就能進入諮商階段，對於台美洽簽租稅協議抱持樂觀其成的態度，相信未來會朝正面方向發展。

問：金融業爭取調降或取消 5% 的金融營業稅，財政部考量與評估的方向是什麼？

答︰目前銀行、保險本業銷售額稅率 5%，其中 3% 的稅收進入國庫、2% 則是撥入作為「金融業特別準備金」專款專用，這部分將在 2024 年 12 月 31 日屆期。

金融營業稅稅率是否檢討，以及目前撥入金融業特別準備金款項是否保留供金管會因應問題金融機構處理，財政部將參考金管會 6 月初的函復意見，並審視我國金融產業發展情形、政府整體政策及財政狀況，審慎評估規劃。

問：對於地方政府提出檢討修法《財政收支劃分法》財政部的規劃方向為何？

答：《財劃法》修正大前提是必須要有高度共識，2012 年因為地方政府缺乏共識最後不了了之，儘管財劃法沒有修成，但中央統籌分配稅款搭配補助款，中央挹注地方財源也不遺餘力，如果加上從 2012 年度起由中央負擔全數勞健保經費，比起 2010 年，每年平均增加釋出 1400 億元以上，盡力協助地方政府財政需求。

對於財劃法修正，行政院已指示要徵詢各界意見以尋求共識，財政部也初步擬訂提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制及地方財源不減等修法原則，等整體擬案較為成熟時，會適度邀集地方協商找出共識。

問：因應市場變化，公股金融機構要如何協助產業發展並兼顧風險控管？

答：公股銀行肩負支援政策使命，協助產業邁向疫後復甦，例如配合重點政策及產業發展需要，提供六大核心戰略產業相關產業提供融資協助，加速我國產業升級轉型；在中小企業部分則推出「中小企業千億振興」融資方案，扶植產業創新與轉型升級。

此外，因應中國市場的營運風險，統計 9 家公股銀行截至今年 3 月底對中國大陸曝險新台幣 2462.68 億元，比起 2015 年底的 7787.56 億元，減少 5324.88 億元；曝險金額占前一年度決算後淨值平均比率，也從 2015 年底的 0.61 倍逐年下降，到今年底 3 月底已將降至 0.13 倍，符合主管機關規定不得超過 1 倍之規定，且遠低於本國全體銀行 0.26 倍。

問：首批的國有房地包租全數標脫，後續還會續推其他方案嗎？

答：配合住宅政策，建制國有房地包租，首批 22 戶已在 5 月 16 日開標，且已全數標脫，第二批已在 5 月 30 日公告推出台北市 12 戶，並訂在 6 月 30 日開標，國產署未來將繼續盤點、篩選國有房地，預計 7 月再次推出並辦理公告。