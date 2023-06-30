投機的成長股，洗刷完後的機會

前段時間台股多種族群類股表現強勢，呈現良性輪動，觀光股就是其一。在不少個股拉出相當可觀之波段漲幅後，現在或許進場風險都不小，但若同樣具備客源回流，營運漸入佳境的前景，若有表現相對落後的標的，是否會有補漲空間? 若有籌碼凌亂的標的，是否在籌碼沉澱後有重新攻擊的機會?

今天來看看 (2748-TW) 雲品。

雲品旗下擁有台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、館外餐飲業務；去年餐飲部分約占營收 5 成 5，住房部分占約 4 成。以主要風景區而言，雲品是去年營收最高的飯店，而經過疫情影響，雲品酒店住房率在今年即有機會超過疫情前水平；君品酒店也從去年一度不到 4 成的住房率，今年下半年有望回升至 7 成以上，後幾年來看是個逐年復甦成長的趨勢。

股價表現上，在今年 Q2 不少觀光股強勢上揚階段，雲品明顯表現相對落後，波段未走出明顯漲勢；而當後續行情拉開後買單相對積極，但來得快去得也快，大多快速拉抬後又馬上回到起漲點，短期投機意味濃厚。這種就像筆者過去分享到，具有利多題材且具備輪動空間，但是股性較差的標的，要做就是剛發動時用追漲殺跌模式短線順勢操作，要不就是於股價量縮整理階段以佈局補漲行情的方式切入，待股價拉抬即可逢高出場。

其波段漲勢相對疲弱原因，除了從股性出發，籌碼面也可略知一二。相對強勢股 2722 夏都來看，雲品在資券餘額上皆難見到連續增加之短線籌碼增溫等情況，反之族群中強勢股則是能吸引許多積極型買賣單進場。

本益比偏高也是其中一個因素，即便以當前已公布近 4 季獲利來算，夏都本益比超過 70 倍，但股價也經歷了倍數漲幅；而雲品今日壓回近幾個月來整理區間範圍，本益比仍有近 45 倍，對比晶華、老爺知、華園、國賓等飯店業者皆屬偏高。

然股價目前偏貴、未跟上族群強勢股表現，換個角度想或許是機會。

歷經 2021、2022 年疫情影響，獲利由虧轉盈，且北部中部兩家酒店尚未達疫情前住房率，仍具有不少提升空間下，以當下獲利水平計算之本益比應有大幅度下調空間；短期漲跌如此快速且難走出趨勢的慣性尚未改變，但拉長時間來看，在其餘強勢同概念股能維持高檔整理的條件下，雲品應有可期待之波段上檔空間。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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