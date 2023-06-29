台灣碳權交易所獲加工處核准 拍板進駐高雄軟體園區

經濟部加工處通過台灣碳權交易所將進駐高雄軟體園區，員工約 10 名，初期將以提供企業諮詢服務為主，預計 7 月底、8 月初正式上路營運。

加工處表示，台灣碳權交易所是由國發基金、證交所公私部門共同成立，透過碳定價激勵企業及政府減少溫室氣體排放，並藉由碳權交易所帶來之經濟效果，創造減碳誘因，以鼓勵低碳科技創新。

加工處指出，碳權交易所主要營運項目包括：國內碳權交易、國外碳權買賣及碳諮詢，未來將了解在地企業實際需求，與地方政府合作推動淨零排放環境教育，辦理碳諮詢與教育宣導，提供國外碳權支援及諮詢服務，以協助企業因應供應鏈減碳及碳中和之國際趨勢。

在 2027 年碳邊境調整機制 (CBMA) 上路後，台灣出口產業勢必首當其衝受影響；舉例來說，蘋果就要求供應鏈業者必須在 2030 年，在淨零碳排達到一定的程度，因此碳權交易所的成立有相當急迫性需求。

根據證交所規劃，碳權交易所初期規劃資本額約 5 到 10 億元，其中證交所持股比可能略高於 50%，甚至可能拉高到 6 成，而國發基金則是扮演純投資角色。

加工處投資審查小組核准通過 3 家企業進駐，包括台灣碳權交易所股份有限公司、晨欣國際有限公司等 2 家公司進駐高雄軟體園區、瑱儒實業股份有限公司進駐台中軟體園區，以上 3 件投資案投資金額逾新台幣 1 億元，預計創造近 40 個工作機會。