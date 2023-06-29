LED廠掀第二波漲價潮 京東方晶芯、東山精密宣布調價

中國 LED 廠在 5 月下旬宣布漲價後，近期再釀第二波漲價，京東方晶芯、利亞德、東山精密近日宣布，由於成本上升將再度漲價，國內業者認為，低階產品開始漲價，意味中高階應用價格可望趨穩，正面看待 LED 漲價潮。

京東方晶芯宣布，近幾個月來各類原材料價格仍在上漲，導致生產成本急劇上升，同時相關成本 (運輸費用) 等也正在增加，7 月 1 日起將對 BOE MLED 產品價格適度調整，京東方晶芯 5 月已先宣布調整 LED 直顯產品價格。

利亞德表示，為了保證長期穩健發展，7 月 1 日各型號產品價格也將以不同幅度上漲，利亞德子公司金立翔也同步宣布調價；東山精密表示，目前各型號庫存正常，然而成本仍嚴重倒掛，戶內產品價格將上調 10-15%、戶外產品上調 10%。

針對中國 LED 廠數度漲價，國內 LED 封裝業者指出，中國 LED 漲價多為低階產品，對台廠營運直接影響較小，但低階產品啟動漲價，也意味著中高階應用價格將會逐步穩定，不會再因市況下挫，對於 LED 漲價仍是正面看待。

另外，業者表示，中國近幾年 LED 業者擴廠已逐步完畢，在長期 LED 需求持續成長下，多年來 LED 市場供不應求狀況在去年下半年已逐步好轉，開始朝供需平衡方向發展。