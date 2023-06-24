〈Q3產業景氣前瞻〉LED廠下半年回溫 因應需求提升積極布局車用產品

LED 市場去年下半年受景氣影響，需求大幅滑落，不過本季 LED 供應鏈宣布漲價、市場也逐步好轉，業者預估下半年市況可望回溫，另外，因應各類型車用照明需求持續提升，各廠同步積極布局車用市場。

LED 5 月價格已跌至成本價以下，波及中國 LED 廠商營運，東山精密、瑞晟光電等封裝廠紛紛調漲產品價格，漲幅最高達 1 成，研調集邦認為，今年在 LED 照明需求回升下，可望進一步帶動 LED 晶片產值回歸成長，預估可達 29.2 億美元，年增 5%。

LED 封裝大廠億光 (2393-TW) 指出，下半年營運可望優於上半年，上、下半年比重可望 45：55，獲利處分子公司後也將走升；光鼎 (6226-TW) 認為，中國上半年仍疲弱，但下半年 PC 等市場都有好轉跡象，景氣回升下 LED 市場可望跟進。

感測方面，台亞 (2340-TW) 表示近期已有感測急單湧入，市場需求逐步加溫，預計下半年將優於上半年，下半年營收可望回到 2021 年同期水準。

富采 (3714-TW) MiniLED 經客戶大幅調節後，預估第三季需求將有機會明顯改善，另外公司積極布局 MiniLED 車用照明、車載顯示應用，車用業務保持穩定成長。

艾笛森 (3591-TW) 估本季將是今年谷底，在持續布局車用下，未來營運將逐季成長，車用霧燈成品已在本季開始試產。

億光也積極擴大車業版圖，預估今年營收比重可望首度站上雙位數達 10%，目前產品涵蓋智能氛圍燈、車用顯示背光等，未來將鎖定車用及不可見光（高階光耦合器）全力發展。