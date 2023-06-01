LED照明需求回升 帶動全年LED晶片產值回升5%

研調 TrendForce 今 (1) 日表示，去年 LED 晶片市場因量價齊跌，全球產值年減 23%，僅 27.8 億美元，今年在 LED 照明需求回升下，可望進一步帶動 LED 晶片產值回歸成長，預估可達 29.2 億美元，年增 5%。

研調指出，去年全球 LED 終端需求明顯下滑，LED 照明、LED 顯示屏等市場持續低迷，導致上游 LED 晶片產業稼動率降低，市場呈現供給過剩，價格持續下跌，也導致全年產值驟降 23%。

不過，今年起，LED 商業照明應用最快回溫，從供給端看，LED 照明產業自 2018 年起進入低谷期，導致部分中小業者退出，其他傳統照明供應鏈業者也轉往顯示及其他高毛利市場發展，導致供給減少，庫存水位較低。

因此，近期部分 LED 業者進行漲價，主要漲價品項集中在照明類 LED 晶片，面積低於 300 密耳 (mil²) 以下的低功率照明晶片品項漲價最多，漲幅約落在 3-5%；特殊尺寸漲幅最高可達到 10%。

TrendForce 調查，目前 LED 供應鏈業者普遍有較強的漲價意願，除了有意漲價的業者開始變多，也因部分 LED 晶片業者訂單滿載，調漲的品項也有擴大趨勢，以藉此減少虧損，同時主動減少低毛利訂單。

TrendForce 分析，全球 LED 照明晶片主要供應商集於中國，近年隨著產業洗牌加劇，部分國際業者被迫退出 LED 照明晶片市場，中國 LED 晶片業者也減少照明晶片業務比重，大部分仍留在市場的供應商，旗下 LED 照明晶片業務長期均處於虧損狀態。

本次中國市場低功率照明晶片率先漲價，短期來看是業者為改善盈利能力採取的舉措；長期來看透過調整供需平衡，提升產業集中度，逐漸使得產業回歸正常的過程。