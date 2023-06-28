盤後速報 - 國巨(2327)下週(7月5日)除息9.99元，預估參考價478.01元

國巨(2327-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.99元。

以今日(6月28日)收盤價488.00元計算，預估參考價為478.01元，息值合計為9.99元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。近5日股價下跌1.81%，台灣加權指數下跌1.73%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/05 488.00 9.99384 2.05% 0.0
2022/07/04 282.0 10.1028 3.58% 0.0
2021/08/02 560.0 10.0813 1.8% 0.0
2020/06/22 404.5 13.0617 3.23% 0.0
2019/08/26 258.0 44.834895 17.38% 0.0

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