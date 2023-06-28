盤後速報 - 國巨(2327)下週(7月5日)除息9.99元，預估參考價478.01元

國巨(2327-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利9.99元。
以今日(6月28日)收盤價488.00元計算，預估參考價為478.01元，息值合計為9.99元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
國巨(2327-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。近5日股價下跌1.81%，台灣加權指數下跌1.73%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|488.00
|9.99384
|2.05%
|0.0
|2022/07/04
|282.0
|10.1028
|3.58%
|0.0
|2021/08/02
|560.0
|10.0813
|1.8%
|0.0
|2020/06/22
|404.5
|13.0617
|3.23%
|0.0
|2019/08/26
|258.0
|44.834895
|17.38%
|0.0
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