盤後速報 - 建準(2421)下週(7月5日)除息2.6元，預估參考價86.7元

建準(2421-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
以今日(6月28日)收盤價89.30元計算，預估參考價為86.7元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
建準(2421-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌3.76%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/05
|89.30
|2.6
|2.91%
|0.0
|2022/06/28
|36.3
|1.2
|3.31%
|0.0
|2021/07/21
|46.5
|2.4
|5.16%
|0.0
|2020/07/08
|52.8
|2.0
|3.79%
|0.0
|2019/07/05
|33.65
|2.0
|5.94%
|0.0
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