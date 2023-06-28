盤後速報 - 建準(2421)下週(7月5日)除息2.6元，預估參考價86.7元

建準(2421-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

以今日(6月28日)收盤價89.30元計算，預估參考價為86.7元，息值合計為2.6元，股息殖利率2.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

建準(2421-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌3.76%，台灣加權指數下跌1.73%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/05 89.30 2.6 2.91% 0.0
2022/06/28 36.3 1.2 3.31% 0.0
2021/07/21 46.5 2.4 5.16% 0.0
2020/07/08 52.8 2.0 3.79% 0.0
2019/07/05 33.65 2.0 5.94% 0.0

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