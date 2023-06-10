蘋果推Vision Pro、新光金經營權之爭、台積電看多AI需求 本周大事回顧

蘋果在本周 WWDC 發表新頭戴裝置 Vision Pro，國內方面，新光金改革派大獲全勝，董座由台新人馬擔任，總座則宣布請辭；台積電召開股東會，董事長劉德音準備好迎接下波很好的成長，且 AI 需求增加許多訂單湧現，另外電子、生技、電纜等大廠紛紛釋出展望，以下為本周大事回顧：

新光金改革派勝出 台新人馬陳淮舟任董座、吳欣儒辭總座

新光金 (2888-TW) 9 日股東會董事改選後，改革派大獲全勝，由台新金 (2887-TW) 人馬、曾任彰銀董事長的陳淮舟出任新光金董事長，新光金與台新金的合併之路確定，總座吳欣儒也在晚間宣布請辭，吳東進創辦人擔任名譽董事長。

台積電劉德音：前景十分光明 已準備好迎接下波很好的成長

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 6 日召開股東會，為疫情以來首度開放股東與媒體現場參與，董事長劉德音致詞時表示，台積電前景十分光明，今年部分終端需求已逐漸回升，雖然營運可能有少許負成長，但已準備好迎接明年開始、下一波很好的成長。

另外，對於現有先進製程封裝產能是否能滿足 AI 相關需求，劉德音指出，最近因生成式 AI 需求增加，許多訂單湧現，需求遠大於產能；總裁魏哲家也補充，正在擴產中，希望速度越快越好。

蘋果 WWDC：頭戴裝置 Vision Pro 亮相、史上最大 MacBook Air、iOS 17

蘋果於台灣時間周二 (6 日) 凌晨 1 點舉行今年全球開發者大會 (WWDC23)，萬眾矚目的頭戴裝置 Vision Pro 終於亮相，沒有蹩腳的硬體控制器，全憑使用者的聲音、眼神和手勢操作，售價為 3,499 美元，預估明年初上市。與此同時，蘋果還和迪士尼就 Vision Pro 內容建立合作關係。

國巨陳泰銘：景氣走勢估呈現 L 型 被動元件產業還要修正兩季

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 6 日召開股東會，董事長陳泰銘表示，目前看景氣走勢不會是 V 型，應該是 L 型，被動元件產業估計還要修正兩季，不過，國巨目前大部分生意都在高階領域，還能維持一定量能跟營運績效。

友達彭双浪：消費性產品拉貨動能升溫 IT 面板價格看到小幅調整

面板市況持續轉佳，友達 (2409-TW) 董事長彭双浪昨 (5) 日表示，部分消費性產品恢復得非常好，也看到部分 IT 面板價格開始小幅調整，客戶也積極布局下半年到明年的新產品。

伺服器風扇馬達追單 偉詮電 Q3 營收續揚

隨著伺服器庫存去化告段落，偉詮電 (2436-TW) 指出，目前伺服器風扇馬達控制 IC 已從急單性質，轉變為具延續性的訂單，看好今年相關業務維持成長態勢，且隨著伺服器機構件越趨複雜，對風扇馬達控制 IC 的需求量只增不減。

生技廠布局擴大 美時取得躁鬱用藥獨家授權 藥華藥簽拉美授權

生技廠新藥布局再擴大，美時 (1795-TW) 取得美國 NRx 製藥公司 (NRXP-US) 自殺傾向躁鬱症用藥的全球獨家銷售權；藥華藥 (6446-TW) 旗下新藥 Ropeg 與國際藥廠 Pint-Pharma GmbH(簡稱 Pint) 簽訂拉丁美洲 7 國授權合約，藥華藥總里程碑金最高達 1.1 億美元。

雙鴻水冷散熱拿下輝達 AI 伺服器訂單 2025 年邁向高峰期

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 董事長林育申會後表示，輝達 NVIDIA(NVDA-US) 重新定義 AI 伺服器後，其水冷散熱幾乎是由雙鴻供應，今年伺服器營收比重將一舉攀升至 30%，看好水冷散熱 2025 年出貨量將邁入高峰期。

大亞轉型成完整能源鏈管理廠 目標 2025 年太陽能容量 450MW

大亞 (1609-TW) 董事長沈尚弘表示，集團從電線電纜、漆包線走向能源與綠電新領域，把集團定義成完整能源鏈管理廠，開始布局地面大型太陽能廠後，併網容量快速提高，目標 2025 年可以達到 450MW。