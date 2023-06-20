台積電赴美設廠增資35億美元 我前5月對外投資金額大增近2倍

經濟部投審會統計，今 (2023) 年前 5 月核准對外投資金額 83 億 1668 萬 8000 美元，較去年同期大增逾 1.96 倍，主要是台積電 (2330-TW) 增資美國亞利桑那州廠 35 億美元。
投審會今 (20) 日公布今年前 5 月所核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。
其中對外投資部分，核准的對外投資共 206 件，較去年同期減少 7.21%，核准的投增資金額共 83 億 1668 萬 8000 美元，較去年同期大增 196.82%。
投審會表示，主要是核准台積電以 35 億美元增資美國亞利桑那州，另外國巨 (2327-TW) 以 7 億 1699 萬 9100 美元間接受讓取得法國施耐德電機公司旗下法國 HUDSON HOLDCO FRANCE 股權，從事經營工業感測器產銷業務等大型投資案。
投審會統計，核准對新南向國家投資件數共 79 件，較去年同期增加 31.67%，投增資金額共 19 億 2410 萬 1000 美元，較去年同期增加 95.91%；其中投資金額較大者主要是新加坡、越南及馬來西亞等國家。
對中國大陸投資，核准對中國大陸投資件數 155 件，較去年同期減少 0.64%，核准投 (增) 資金額計 15 億 734 萬 4000 美元，較去年同期增加 4.05%。
另外，根據投審會統計，核准僑外來台灣投資件數 938 件，較去年同期增加 3.19%；核准的投增金額共 42 億 7360 萬 8000 美元，較去年同期減少 0.51%。
統計指出，核准新設公司件數為 513 件，新設公司投資金額 4 億 9365 萬 2157 美元；另外新南向國家前 5 月來台投資件數 242 件，較去年同期增加 16.91%，投增資金額計 4 億 8172 萬 8000 美元，較去年同期增加 59.35%，其中投資來源地主要為新加坡、馬來西亞及泰國。