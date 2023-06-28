台股上半年漲逾2成 下半年靠兩利多支撐多頭

台股今年上半年受惠外資買超挹注，指數漲幅超過 2 成，多頭攻勢下半年能否續航？對此，投信認為，在資金及選舉行情助陣下，下半年可望有表現空間，但要部份個股基本面差異大，恐有漲多拉回風險。

外資回頭、AI 科技股助陣，帶動台股多頭重啟攻勢，統計今年以來截至 6 月 23 日，大盤指數漲幅已達 21.68%，但近期在科技股多頭熄火，指數攻上萬七後略有拉回，指數在萬七附近上下震盪。

施羅德台灣樂活中小經理人葉獻文分析，台股上半年表現強勢，主要原因有二，包括：全球資金持續釋放及創新題材，其中資金面部分，美國聯準會 (Fed) 從 2022 年 6 月啟動縮表以來，截至今年 5 月 17 日，累計已縮減 4576 億美元，實際達成率僅約 50%。

葉獻文進一步指出，從達成率來看，聯準會並未積極收回資金，反而在 2 月矽谷銀行事件後，聯準會釋出貸款資金達 2976 億美元，顯見金融市場依舊資金充沛，將繼續成為今年股市上漲推手。

隨著時序邁入下半年，市場關注台股能否延續多頭氣勢？對此，施羅德投信指出，在資金及選舉題材助攻下，預期台股下半年表現應該不俗，但要注意的是，7 月盤勢可能面臨一波修正。

葉獻文認為，第 3 季可能會回歸企業基本面，個別公司表現差異大，投資人需留意修正風險，但明 (2024) 年初的總統大選，加上預期企業明年的年成長率可望有 2 位數成長，研判下半年台股後市不看淡。

至於投資標的部分，葉獻文則看好選舉概念股，包括內需題材的餐飲、觀光，甚至是航空等，有可能會接棒表現。