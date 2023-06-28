系通更名為「正能量智能」發展運動大數據事業整合平台

系通科技 (5348-TW) 今 (28) 日召開股東會，會中並通過正式更名為「正能量智能」，將朝向運動事業整合平台發展。系通科技過去以生產智能運動穿戴裝置為主，主力產品為智能三鐵手錶及腳踏車用等電子產品，而系通在今年 5 月收購馬拉松世界公司後，開始呈現獲利的狀態，今年第一季也是持續獲利。

系通主管指出，系通未來方向將定位由單一運動裝置製造商，跨入運動整合平台，整合運動資源進並提供消費者全方面的運動服務需求。

系通主管指出，馬拉松世界 (MW, Marathon World)，於 2011 年成立，致力發展網路交流平台供跑友上傳運動紀錄，分享及蒐集國內外各大賽事資訊及紀錄，提供國內運動玩家完整的交流平台，透過聯繫彼此讓運動更豐富及具樂趣。除了成為跑友們運動紀錄網路分享平台外，也透過虛實通路提供運動發燒友相關運動產品選擇，透過專業之建議，讓消費者選擇適合商品。

系通主管指出，馬拉松世界旗下有三間實體店面分別在台北、新竹及高雄。未來也計畫陸續拓展更多的實體店面。而系通科技過去以其通訊科技製造專長，協助馬拉松世界製造三鐵專用智能穿戴裝置，讓專業運動玩家能夠即時取得精準及深入的運動分析資料。

系通主管指出，近年來，系通科技之母公司能率網通 (8071-TW) 積極布局運動相關產業，尤其三年的疫情風暴度過之後，民眾對於運動等於健康的意識大幅提升，運動產業商機逐漸放大。因此未來也將透過團體戰之方式，將旗下其他運動品牌整合至系通科技，以三鐵運動為核心，打造全方面之運動相關平台。如專辦三鐵賽事及教練課程之 LEADER 鐵人公司；專業自行車服務之 106 club 等等未來也將陸續納入，並透過 Chatgpt 等 AI 智能結合，提供更多運動樂趣，增加會員，擴大運動營運版圖。

能率集團的的能率網通目前持有 15.64% 系通科技股權。系通科技透過此次更名，從運動製造正式跨入運動服務市場，期待透過各項策略聯盟方式提供消費者更多運動專業服務的選擇，進而擴大市占率，為公司帶來更多商機。