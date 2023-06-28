〈台股盤前要聞〉鴻海Lordstown合作破裂、財長談當沖降稅 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。鴻海與電動車夥伴 Lordstown Motors 合作關係破裂，鴻海昨 (27) 日傍晚回應，將暫緩與 Lordstown 後續的善意協商行動，並將對惡意攻擊言論保留法律權益；當沖交易降稅將在明年底落日，券商期盼當沖降稅能夠常態化，財政部長莊翠雲表示，從財政紀律立場來說，租稅優惠須避免過於浮濫，是否常態化須審慎評估。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

鴻海回應 Lordstown 提告 將暫緩協商、保留法律權益

鴻海 (2317-TW) 與電動車夥伴 Lordstown Motors 合作關係破裂，Lordstown 向法院遞交破產申請文件外，並提告鴻海欺詐等。對此，鴻海昨 (27) 日傍晚回應，將暫緩與 Lordstown 後續的善意協商行動，並將對惡意攻擊言論保留法律權益。閱讀全文...

券商爭取當沖降稅常態化 財長：應避免租稅優惠過於浮濫

當沖交易降稅將在明 (2024) 年底落日，券商期盼當沖降稅能夠常態化。對此，財政部長莊翠雲昨 (27) 日接受《鉅亨網》專訪時表示，2017 年實施當沖降稅是為了活絡股市成交量，但目前台股的日均量比起實施前已經明顯提升，況且從財政紀律的立場來說，租稅優惠必須避免過於浮濫，因此是否常態化必須審慎評估。閱讀全文...

高通推 4 奈米 Snapdragon 4 Gen 2 搶 5G 入門市場

高通 (QCOM-US) 昨 (27) 日宣布推出 Snapdragon 4 Gen 2 行動平台，是首款以 4 奈米打造的 4 系列平台，提供快速的 CPU 速度、清晰的攝影和錄影及高速 5G 和 Wi-Fi，包括紅米、vivo 等主要 OEM 品牌都將採用，終端裝置預計下半年問世。閱讀全文...

日月光吳田玉：全球挑戰將成為另一次成長契機

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 昨 (27) 日召開股東會，營運長吳田玉指出，上半年受全球大環境、庫存影響，需求復甦速度低於預期，但全球危機就是轉機，面對挑戰集團抱持積極審慎態度，深化企業永續，提升公司競爭力，穩佔龍頭。閱讀全文...

亞泥徐旭東估台灣水泥市況持穩 中國下半年拚好轉

亞泥 (1102-TW) 昨 (27) 日召開股東會，展望兩岸水泥市況，董事長徐旭東表示，台灣狀況還好，銷量沒有減少，中國因房地產資金短缺影響受到衝擊，但樂觀看待下半年市況可望好轉。閱讀全文...

貿聯 - KY 下半年更優 AI 伺服器線束接單升溫布局下代新品

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 昨 (27) 日召開股東會，董事長梁華哲認為，目前展望符合預期，下半年會比上半年好，其中，IT、消費性電子庫存去化落底，急單陸續出現，AI 伺服器線束訂單近 1-2 個月更是顯著增加，也已在跟客戶開發新一代產品。閱讀全文...

浩鼎新任執行長首提營運方向 看好 ADC 藥物發展潛力

浩鼎 (4174-TW) 昨 (27) 日召開股東會，新任執行長王慧君上任後，首度對外提出營運策略，未來將集中資源開發藥物，其中看好未來 ADC(抗體藥物複合體) 藥物 R-992 的潛力。閱讀全文...

金管會下半年祭出 6 大新制 個人債務協處機制延至年底

時序進入即將下半年，金管會昨 (27) 日公布，今 (2023) 年下半年將實施的六大制度或福利措施，其中，個人債務協處機制及企業金融協助措施雙雙延長實施期間至今年底止，另外，證交法修正案 7 月將上路，個別獨董召集股東會權限將走入歷史。閱讀全文...