〈財政部長專訪〉莊翠雲勇於任事迎接各種挑戰 設立幼兒園也一手包辦

財政部長莊翠雲今 (2023) 年初以黑馬之姿接掌財長，是首位掌管國有財產出身的財長，而上任不到半年，對於稅負、國庫、關務等議題已能應答如流，這與她出身基層且勇於任事的性格有關。

莊翠雲畢業於政治大學地政學系，1987 年進入財政部國有財產局服務，一路從基層業務做起，曾任主秘、副局長、財政部參事及國有財產署署長，在國產體系資歷長達 26 年以上，有別於歷任財長大多是賦稅專業見長，莊翠雲出線擔任財長大位，曾讓外界頗感意外，甚至不乏質疑的聲音。

但觀察莊翠雲上任近半年來，不論是在立法院詢答或是媒體專訪，面對賦稅、國安基金及國庫業務等非國有財產議題，全都能侃侃而談，這除了來自於長年的實務歷練累積外，也跟她樂於接受新挑戰性格有密切有關。

舉例來說，財政部響應少子女化政策，積極盤點所轄辦公場所的可利用空間，在 2021 年 8 月分別在財政部及財政資訊中心設立非營利的托育園所，提供財政部員工子女托育服務，目標在 2027 年設立 22 處的托育園所，提供 1197 名幼童就讀。

而財政部及所轄部會的托育園所設立相關工作，正是時任財政部次長的莊翠雲負責督導推動，據財政部相關員工透露，莊翠雲在接到任務指派後，一周內就立即安排實地觀摩，並火速邀集教育部、衛福部等相關單位開會討論，在她高效率的工作進度下，讓財政部成為第一個成立非營利托育園所的部會，預計到 8 月底前財政部及所轄業務單位，將設立 19 處職場托育場所，預計共可收托 1067 位幼生。

而在接掌財政部長後，莊翠雲坦言，私人可運用的時間確實變少了，像是過去喜愛的瑜珈課上課次數也跟著減少，但仍會規定自己每個禮拜都得練習瑜珈，維持身體健康之餘，也能舒解龐大的工作壓力，讓她可以從容優雅的面對各種挑戰。