〈台幣〉外資提款走人 新台幣帶量重貶9.7分收31.017元 7個月來新低

股匯雙殺，新台幣隨台股走跌重挫。新台幣兌美元今 (26) 日終場重貶 9.7 分收在 31.017 元，匯價創 7 個月來新低，台北及元太兩大外匯市場合計成交量共 18.26 億美元。

美國聯準會暗示將繼續升息，加上端午連假地緣政治衝突風險升溫，台股今天下跌 143 點收在 17059 點，回測萬七關卡，外資大砍 251.64 億元，賣超金額創 3 月 14 日以來最大量。

外資抽腿走人，新台幣也難逃貶值壓力，新台幣兌美元今天以 30.96 元開出後早盤隨即貶破 31 元價位，盤中一度貶值逾 1 角，匯價下壓至 31.025 元，但適逢月底出口商拋匯，多少壓抑新台幣貶值幅度。

外匯交易員表示，新台幣今天重貶主要來自於外資賣超，單日賣超金額高達 10 億美元以上，加上人民幣、日元同步走弱，在比價效應下讓新台幣也跟著下挫。

外匯交易員指出，盤中雖有出口商趁勢拋匯，老大 (中央銀行) 尾盤也有進場防守，但仍不敵外資提款匯出力道，終場收在 31.017 元，是睽違 7 個月來新低價位。

至於新台幣後市走勢。外匯交易員表示，主要還是取決於股市走勢，只要外資繼續賣超台股，加上美國聯準會將繼續升息，都會讓資金班師回朝美國市場，儘管月底有出口商拋匯，但比起外資撤離，出口商拋匯恐怕無法阻止貶勢擴大，預期短線將在 31 元附近震盪。

根據中央銀行統計資料，美元指數升值 0.14%，主要亞幣中以韓元貶幅最大，貶值 1.09%、日元貶值 0.75%、人民幣貶值 0.56%。