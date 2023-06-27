盤後速報 - 東聯(1710)下週(7月4日)除息0.2元，預估參考價21.9元

東聯(1710-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(6月27日)收盤價22.10元計算，預估參考價為21.9元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.9%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

東聯(1710-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為乙二醇,二乙二醇及環氧乙烷製造與買賣。氣氧,液氧,氣氮,液氮,液氬及壓縮空氣之製造與買賣。乙醇胺,碳酸乙烯脂,聚乙二醇及脂肪醇聚氧乙烯醚之製造與買賣。近5日股價上漲0.88%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 22.10 0.2 0.9% 0.0
2022/07/01 18.7 0.7 3.74% 0.0
2020/07/13 16.8 0.3 1.79% 0.0
2019/07/04 25.7 1.75 6.81% 0.0
2018/07/02 32.9 1.75 5.32% 0.0

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