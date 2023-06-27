盤後速報 - 南染(1410)下週(7月4日)除息0.8元，預估參考價37.45元

南染(1410-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月27日)收盤價38.25元計算，預估參考價為37.45元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.09%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
南染(1410-TW)所屬產業為紡織纖維，主要業務為絲棉毛合成化學纖維織品之印染及樹脂加工定型整理業務。前各項有關產品及原材料之買賣,進出口布匹業務。工業廠房開發租售,廠房出租,倉庫出租,辦公大樓出租業。近5日股價上漲0.65%，台灣加權指數下跌0.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/07/04
|38.25
|0.8
|2.09%
|0.0
|2022/07/18
|34.15
|1.3
|3.81%
|0.0
|2021/07/15
|34.0
|0.9
|2.65%
|0.0
|2020/06/23
|34.05
|1.0
|2.94%
|0.0
|2019/07/15
|27.25
|1.3
|4.77%
|0.0
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