〈台股盤前要聞〉碳權交易所恐延期、東聯碳捕捉傳捷報 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，證交所董事長林修銘坦言，原定 7 月上路的碳權交易所，可能延後到 9 月才能上路；碳循環商機正夯，東聯 (1710-TW) 利用 EO 製程副產品產出的二氧化碳，透過碳捕捉技術再製供半導體、工業客戶使用生產成其他產品，本季將完成半導體客戶認證。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

碳權交易所恐延期 證交所董座林修銘：最晚 9 月底上路

原定 7 月上路的碳權交易所可能延後到 9 月才能上路，證交所董事長林修銘昨 (3) 日坦言，碳權交易所 7 月上路可能來不及，但強調最晚會在第 3 季底，也就是 9 月時上路。閱讀全文..

東聯碳捕捉氣體本季獲半導體客戶認證 出貨加馬力

碳循環商機正夯，石化產業製程中的碳捕捉成為業者著墨的一大重點，東聯 (1710-TW) 利用 EO 製程副產品產出的二氧化碳，透過碳捕捉技術再製供半導體、工業客戶使用生產成其他產品，東聯指出，本季將完成半導體客戶認證，今年氣體出貨與營收規模都將顯著放大。閱讀全文...

世界先進 Q2 營收估季增 17% 審慎樂觀看 Q3

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (3) 日召開法說，隨著晶圓出貨量增加 20% 以上，預估第二季營收將季增逾 17%，毛利率可望持穩，但預期大部分客戶庫存修正將在上半年告段落，對第三季審慎樂觀看待；另外，因應市場需求放緩，將延後晶圓五廠新產能開出時間至明年初。閱讀全文...

遠傳與亞太電合併生效日 待通過公平會核准 4 個月內

遠傳 (4904-TW) 昨 (3) 日召開法說，談及與亞太電 (3682-TW) 合併案進度，總經理井琪表示，目前還在等公平會審核中，預計正式合併生效日，會是取得公平會核准函後 4 個月內，同時會再給外界合併後的財務展望。閱讀全文...

宏達電 Q1 毛利率站穩 40% 虧損收斂、每股虧 0.82 元

宏達電 (2498-TW) 昨 (3) 日公告財報，受惠首款 XR 裝置 VIVE XR Elite 銷售動能延續、VR 布局持續顯現，第一季毛利率站穩 40% 之上，稅後虧損大幅收斂至 6.8 億元，每股虧 0.82 元。閱讀全文...

中華電解任法人董事代表 董座謝繼茂任期至 5/5

中華電 (2412-TW) 昨 (3) 日公告，法人董事代表人解任案，交通部法人董事代表、中華電董事長謝繼茂任期從 2025 年 5 月 26 日，提前至今年 5 月 5 日。閱讀全文...

台灣大每股擬配息 4.3 元 殖利率逾 4%

台灣大 (3045-TW) 去年受惠 5G、電商及家用寬頻三大成長引擎持續推動，每股純益 3.91 元，董事會昨 (3) 日通過股利政策，擬每股配發 4.3 元，配發率 110%，以今日收盤價 103 元估算，殖利率約 4.2%。閱讀全文...