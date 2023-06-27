盤後速報 - 勝一(1773)下週(7月4日)除息3.6元，預估參考價127.4元

勝一(1773-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月27日)收盤價131.00元計算，預估參考價為127.4元，息值合計為3.6元，股息殖利率2.75%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

勝一(1773-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為醋酸丁酯、醋酸丙酯、丙二醇甲醚醋酸酯、丙二醇甲醚丙酸酯、。甲醛、尿素甲醛樹脂、有機化學溶劑等製造、加工、買賣及外銷等。近5日股價下跌1.5%，台灣加權指數下跌0.73%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2023/07/04 131.00 3.6 2.75% 0.0
2022/06/29 208.0 3.0 1.44% 2.5
2021/08/13 154.5 3.4889 2.26% 1.1111
2020/07/08 129.0 2.2 1.71% 2.0
2019/06/13 86.8 5.0 5.76% 0.0

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