騰雲搭新零售AI數位轉型浪潮 樂看今年成長

新零售解決方案服務商騰雲 (6870-TW) 獲櫃買中心董事會通過上櫃案，將於數位雲端類別掛牌，騰雲董事長梁基文表示，騰雲擁有海內外指標百貨購物中心、大型零售、量販超商等利基市場，業務量能逐漸輻射拓展至大型餐飲連鎖品牌、育樂設施、商圈市集、線上電商平台等多元業態，在雲端化 AI 數位轉型浪潮下，樂觀看待今年成長。

騰雲說明，由於大型零售業者對於客、商、金流的資訊系統的軟硬整合性有較高要求，客戶黏著度極高，持續性收入的續約率占超過 95%。

在 AI 人工智慧及雲端化趨勢下，騰雲強調，未來將不斷投入新型態 AI 數位化應用研發，以產品化、規模化方式進行利基市場的商務拓展，以業務量能帶動經濟規模。

騰雲成立於 2016 年，實收資本額為 1.96 億元，去年合併營收 4.64 億元，年增 23%，稅後純益 0.63 億元，每股純益 (EPS)3.46 元，今年第一季合併營收 1.12 億元，稅後純益 900 萬元，年增 769.8%，EPS 0.47 元。

騰雲主要提供各類商業場域業者數位轉型服務，方案包含軟體應用服務、智慧終端硬體服務、數位轉型顧問服務，去年營收由一次性軟硬體系統建置收入 (占約 64%) 與持續性的雲端及維運服務 (占約 36%) 組成，其中，海外收入已超過 30%。

騰雲表示，於日本、東南亞、中國皆有具體實施的指標型客戶，並持續拓展新客戶、新方案中，海內外訂單能見度高，挹注長期成長。