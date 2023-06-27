〈台股盤前要聞〉外資提款台股匯雙殺、緯創策略入股世芯 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股端午節後昨 (26) 日下跌 143.16 點，收 17059.24 點，5、10 日均線均失守，隨著台股走跌重挫，新台幣也帶量重貶 9.7 分、創 7 個月新低；ASIC 業者世芯 - KY 將引入緯創 、ACHG Limited 做為策略投資者，其中，緯創斥資約 10 億元取得 69 萬股，持股比 0.94%。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

外資提款走人股匯雙殺 台股跌逾百點 新台幣重貶收 7 個月新低

美股上週收黑拖累台股端午節後昨 (26) 日開盤走跌，AI、觀光族群漲多回檔，拖累早盤一度跌約 190 點，終場下跌 143.16 點，0.83% 至 17059.24 點，5、10 日均線均失守，成交量 2977 億元。閱讀全文...

新台幣隨台股走跌重挫。新台幣兌美元昨 (26) 日終場重貶 9.7 分收在 31.017 元，匯價創 7 個月來新低，台北及元太兩大外匯市場合計成交量共 18.26 億美元。閱讀全文...

強強結盟 緯創斥 10 億元參與世芯 - KY 私募

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 昨 (26) 日公告，將引入緯創 (3231-TW)、ACHG Limited 做為策略投資者，其中，緯創斥資約 10 億元取得 69 萬股，持股比 0.94%，每股取得平均價格 1448 元，以今日收盤價 1835 元推算，折價約 21%。閱讀全文...

虹冠電高壓 MOSFET 放量 Q3 營收季增雙位數 明年拚新高

類比 IC 業者虹冠電 (3257-TW) 昨 (26) 日召開股東會，總經理林保偉指出，隨著電競高壓 MOSFET 陸續出貨，且主流產品規格攀升至 1000W 以上，平均銷售單價大幅拉升，第三季營收季增雙位數，明年營收將拚新高，毛利率目標維持 45% 以上的水準。閱讀全文...

杏輝兩大營運動能 全年營收有望創新猷、獲利戰 10 年高

杏輝 (1734-TW) 產品組合優化有成，除了積極推高毛利產品外，癌症製劑今 (2023) 年擴大導入醫院通路，全年營收可望首度突破 30 億元創歷史新高，在毛利率提升下，獲利增幅有望優於往年，挑戰近十年新高。閱讀全文...

新冠緊急使用授權月底到期 僅寶齡快篩試劑取得正式許可證

新冠肺炎疫情期間以專案輸入、專案製造的快篩試劑 EUA(緊急使用授權) 預計 6 月 30 日到期，屆時共有 205 件產品需重新申請正式醫材許可證，目前僅寶齡富錦 (1760-TW) 的抗原快篩試劑，以及港商香港商生物梅里埃旗下 PCR 核酸檢測試劑組有取得正式認證。閱讀全文...

鼎固 - KY 攜手宏璟團隊 以 116.8 億元拿下天母新光天母傑仕堡

新光一號不動產投資信託基金 (以下簡稱新光一號)，所持有不動產「新光天母傑仕堡大樓」昨 (26) 日完成標售，由鼎固 - KY(2923-TW) 及宏璟 (2527-TW) 等組成的團隊以 116.8 億元標下，溢價率約 2%。鼎固表示，標下此案的經營規劃仍維持租賃為主，這也是鼎固 - KY 回台首度跨入商用不動產的經營。閱讀全文...