〈貴金屬盤後〉俄羅斯局勢動盪 黃金、白銀雙雙上漲  

黃金期貨周一 (26 日) 攀高，收復近期部份失土，主因是俄羅斯在周末發生的叛亂，讓黃金和美國公債等避險工具上漲，美元走軟也助長金價氣勢。

8 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 4.20 美元或 0.2%，報每盎司 1933.80 美元。黃金上周挫跌逾 2.1%，並曾觸及三個月以來最低收盤價。

追蹤黃金市場 20 年的獨立顧問 Chintan Karnani 說，俄羅斯周末的政局發展，刺激了黃金的避險需求。

傭兵組織瓦格納 (Wagner) 集團周末發動兵變，一度行軍至距俄羅斯只剩 200 公里處，最後在白俄羅斯斡旋下，瓦格納首腦普里格津 (Yevgeny Prigozhin) 以撤銷俄國指控為條件，撤兵逃往白俄羅斯。

分析師說，俄羅斯局勢吸引投資人目光，但黃金也從美元疲軟、美債殖利率下滑中受益。Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「殖利率下滑和疲軟的美元，提振了黃金。」

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2% 至 102.70，美元走軟，讓以美元計價的黃金對海外投資人來說相對變便宜。

黃金和白銀上周觸及三個月低點，因各國央行競相升息，打壓貴金屬價格。

Zaye 資本市場投資長 Naeem Aslam 說，每個人都在意的黃金關卡是每盎司 1900 美元。多頭希望金價持續保持在該價位以上，如果失守，金價可能跌向 1850 美元。

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